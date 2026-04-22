Bouygues Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1/5 Sh Aktie
WKN DE: A1J2CL / ISIN: US1021171087
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bouygues Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bouygues Un wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass Bouygues Un für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,090 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,090 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bouygues Un in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 14,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,744 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,670 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 66,84 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 64,19 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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