Bowhead Specialty Holdings Aktie
WKN DE: A40C2T / ISIN: US10240L1026
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bowhead Specialty legt Quartalsergebnis vor
Bowhead Specialty wird voraussichtlich am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,415 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bowhead Specialty noch ein Gewinn pro Aktie von 0,340 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Bowhead Specialty nach den Prognosen von 3 Analysten 211,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 73,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 122,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 938,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 549,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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