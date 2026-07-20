Bowhead Specialty Holdings Aktie
WKN DE: A40C2T / ISIN: US10240L1026
|
20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bowhead Specialty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bowhead Specialty gibt voraussichtlich am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,471 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 30,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,360 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 278,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 109,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bowhead Specialty einen Umsatz von 132,8 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,59 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 951,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 549,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bowhead Specialty Holdings Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bowhead Specialty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Bowhead Specialty legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Bowhead Specialty gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Bowhead Specialty stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bowhead Specialty Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Bowhead Specialty Holdings Inc Registered Shs
|30,70
|0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.