Bowhead Specialty Holdings Aktie

Bowhead Specialty Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40C2T / ISIN: US10240L1026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bowhead Specialty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bowhead Specialty gibt voraussichtlich am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,471 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 30,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,360 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 278,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 109,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bowhead Specialty einen Umsatz von 132,8 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,59 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 951,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 549,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bowhead Specialty Holdings Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Bowhead Specialty Holdings Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bowhead Specialty Holdings Inc Registered Shs 30,70 0,85% Bowhead Specialty Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten im Freitagshandel abwärts. Die Wall Street notierte mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen