Erste Schätzungen: Bowhead Specialty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bowhead Specialty gibt voraussichtlich am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,471 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 30,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,360 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 278,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 109,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bowhead Specialty einen Umsatz von 132,8 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,59 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 951,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 549,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at