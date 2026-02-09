Bowhead Specialty Holdings Aktie

Bowhead Specialty Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40C2T / ISIN: US10240L1026

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bowhead Specialty stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bowhead Specialty gibt voraussichtlich am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,444 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bowhead Specialty noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 81,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 216,7 Millionen USD gegenüber 119,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,63 USD je Aktie, gegenüber 1,29 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 776,7 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 425,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

