Bowhead Specialty Holdings Aktie
WKN DE: A40C2T / ISIN: US10240L1026
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bowhead Specialty stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bowhead Specialty gibt voraussichtlich am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,444 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bowhead Specialty noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 81,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 216,7 Millionen USD gegenüber 119,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,63 USD je Aktie, gegenüber 1,29 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 776,7 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 425,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bowhead Specialty Holdings Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bowhead Specialty stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Bowhead Specialty legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Bowhead Specialty zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bowhead Specialty Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Bowhead Specialty Holdings Inc Registered Shs
|25,04
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.