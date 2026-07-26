Erste Schätzungen: Bowman Consulting Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bowman Consulting Group wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,465 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 122,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bowman Consulting Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 129,4 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,71 USD je Aktie, gegenüber 0,730 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 525,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 490,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at