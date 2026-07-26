Bowman Consulting Group Aktie

Bowman Consulting Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CM09 / ISIN: US1030021018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Bowman Consulting Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bowman Consulting Group wird voraussichtlich am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,465 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 122,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bowman Consulting Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 129,4 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,71 USD je Aktie, gegenüber 0,730 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 525,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 490,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bowman Consulting Group Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten