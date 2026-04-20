Bowman Consulting Group Aktie
WKN DE: A3CM09 / ISIN: US1030021018
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Bowman Consulting Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Bowman Consulting Group wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,206 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 114,5 Millionen USD gegenüber 112,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,730 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 500,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 490,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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