Erste Schätzungen: Bowman Consulting Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bowman Consulting Group stellt voraussichtlich am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,398 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Bowman Consulting Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 113,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bowman Consulting Group 113,2 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,63 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 434,0 Millionen USD, gegenüber 426,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at