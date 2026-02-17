Erste Schätzungen: Box informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Box wird voraussichtlich am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Box im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,338 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,12 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Box in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 304,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 279,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber 1,36 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at