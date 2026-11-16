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16.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Box legt Quartalsergebnis vor

Box veröffentlicht voraussichtlich am 01.12.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,391 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 329,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 9,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Box einen Umsatz von 301,1 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,54 USD, gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1,29 Milliarden USD im Vergleich zu 1,18 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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