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10.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Box verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Box äußert sich voraussichtlich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,398 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Box 0,050 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,62 Prozent auf 319,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 294,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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