Erste Schätzungen: Boyd Gaming präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Boyd Gaming wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,90 USD je Aktie gegenüber 1,84 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,04 Milliarden USD gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,15 USD, gegenüber 22,56 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 4,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,09 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at