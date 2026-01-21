Boyd Gaming Aktie
Erste Schätzungen: Boyd Gaming zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Boyd Gaming wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,93 USD. Dies würde einem Zuwachs von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Boyd Gaming 1,92 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Boyd Gaming 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,02 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Boyd Gaming 1,04 Milliarden USD umsetzen können.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,08 USD aus, während im Fiskalvorjahr 6,19 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,05 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,93 Milliarden USD.
