Boyd Group Services Aktie

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WKN DE: A2PXS9 / ISIN: CA1033101082

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Boyd Group Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Boyd Group Services wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,634 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Boyd Group Services noch ein Verlust pro Aktie von -0,170 CAD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 997,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,12 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,32 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,15 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 4,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,39 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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