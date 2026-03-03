03.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Boyd Group Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Boyd Group Services gibt voraussichtlich am 18.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,627 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 816,8 Millionen USD für Boyd Group Services, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,05 Milliarden CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,82 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,56 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,16 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,21 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen