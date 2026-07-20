BP Aktie
WKN: 850518 / ISIN: US0556221044
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BP gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BP wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 30,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 61,50 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,18 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,41 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,020 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 213,60 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 189,78 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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