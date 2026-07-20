Erste Schätzungen: BP legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die BP-Bilanz voraus.

BP öffnet voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,293 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 61,50 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 34,93 Milliarden GBP erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,898 USD aus. Im Vorjahr waren 0,000 GBP je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 213,60 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 143,67 Milliarden GBP in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at