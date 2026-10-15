BP Aktie
WKN: 850518 / ISIN: US0556221044
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: BP präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BP veröffentlicht voraussichtlich am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 61,07 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 26,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,12 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,48 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,020 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 230,68 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 189,78 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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