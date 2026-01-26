Erste Schätzungen: BP präsentiert Quartalsergebnisse

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von BP.

BP lässt sich voraussichtlich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BP die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

18 Analysten schätzen, dass BP für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,100 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 42,89 Milliarden USD betragen, verglichen mit 35,70 Milliarden GBP im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,479 USD, gegenüber 0,020 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 183,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 148,05 Milliarden GBP generiert wurden.

Redaktion finanzen.at