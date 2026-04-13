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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Erwartungen der Experten 13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Erste Schätzungen: BP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BP zieht Bilanz – das erwarten Analysten.

BP stellt voraussichtlich am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,133 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BP noch 0,030 GBP je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 46,92 Milliarden USD betragen, verglichen mit 37,25 Milliarden GBP im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 29 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,711 USD aus. Im Vorjahr waren 0,000 GBP je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 188,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 143,67 Milliarden GBP in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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