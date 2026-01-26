Erste Schätzungen: BP stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BP wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,602 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte BP -0,730 USD je Aktie verloren.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 42,89 Milliarden USD gegenüber 45,33 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,37 Prozent.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 29 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,88 USD, gegenüber 0,140 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 183,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 189,26 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at