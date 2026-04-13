Erste Schätzungen: BP zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BP wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,792 USD aus. Im letzten Jahr hatte BP einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie eingefahren.

BP soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,92 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 28 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,27 USD, gegenüber 0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 188,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 189,78 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at