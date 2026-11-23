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23.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brady legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Brady wird voraussichtlich am 08.12.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,44 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 74,14 Prozent auf 705,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Brady noch 405,3 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,42 USD im Vergleich zu 4,30 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,88 Milliarden USD, gegenüber 1,66 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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