Erste Schätzungen: BrainCool AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BrainCool AB präsentiert in der voraussichtlich am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass BrainCool AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,000 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 SEK je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 12,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,6 Millionen SEK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 12,0 Millionen SEK aus.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,100 SEK im Vergleich zu -0,140 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 54,0 Millionen SEK, gegenüber 36,2 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at