BrainCool AB Aktie
WKN DE: A1XFGC / ISIN: SE0005731833
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BrainCool AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
BrainCool AB gibt voraussichtlich am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,000 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,040 SEK erwirtschaftet worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 21,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,6 Millionen SEK in den Büchern standen.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,080 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 41,0 Millionen SEK, gegenüber 36,2 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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