Erste Schätzungen: BrainCool AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BrainCool AB wird voraussichtlich am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass BrainCool AB für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 15,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 24,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BrainCool AB einen Umsatz von 12,0 Millionen SEK eingefahren.
Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,106 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,190 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 46,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 40,0 Millionen SEK waren.
