BrainCool AB Aktie
WKN DE: A1XFGC / ISIN: SE0005731833
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BrainCool AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BrainCool AB wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,000 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BrainCool AB -0,040 SEK je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 11,0 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 23,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,3 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,100 SEK aus. Im Vorjahr waren -0,140 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 47,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 36,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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