Erste Schätzungen: Brandywine Realty Trus verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brandywine Realty Trus öffnet voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,226 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,70 Prozent auf 116,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 121,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,020 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,140 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 459,7 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 505,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at