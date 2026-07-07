Brandywine Realty TrustShs Of Beneficial Int. Aktie
WKN: 875818 / ISIN: US1053682035
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brandywine Realty Trus veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Brandywine Realty Trus wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,182 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,510 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 110,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 120,6 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,771 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,030 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 467,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 484,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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