Braskem S a Aktie
WKN: 896191 / ISIN: US1055321053
|
24.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Braskem S A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Braskem S A wird voraussichtlich am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Braskem S A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,995 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,430 USD je Aktie gewesen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,68 Prozent auf 3,26 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,537 USD, gegenüber -5,270 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 13,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 14,36 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
