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Braskem S a Aktie

Braskem S a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896191 / ISIN: US1055321053

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Braskem S A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Braskem S A veröffentlicht voraussichtlich am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,21 USD aus. Im letzten Jahr hatte Braskem S A einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Braskem S A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,42 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 40,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Braskem S A 3,15 Milliarden USD umsetzen können.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,331 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -4,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 15,03 Milliarden USD, gegenüber 12,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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