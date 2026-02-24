Braskem Aktie
WKN: 164640 / ISIN: BRBRKMACNPA4
|
24.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Braskem stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Braskem veröffentlicht voraussichtlich am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Braskem für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,608 BRL vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,080 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 10,40 Prozent auf 17,16 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Braskem noch 19,15 Milliarden BRL umgesetzt.
9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,503 BRL je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -14,200 BRL je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 70,29 Milliarden BRL, gegenüber 77,41 Milliarden BRL im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Braskem S.A. (Pfd Shs -A-)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Braskem stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Braskem öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Braskem stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Braskem gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Braskem S.A. (Pfd Shs -A-)
Aktien in diesem Artikel
|Braskem S.A. (Pfd Shs -A-)
|1,44
|-1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vorbörslich schwächer -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag vorbörslich nach, während der deutsche Leitindex eher seitwärts tendiert. Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.