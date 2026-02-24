Braskem Aktie

24.02.2026 06:21:14

Erste Schätzungen: Braskem stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Braskem veröffentlicht voraussichtlich am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Braskem für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,608 BRL vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,080 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 10,40 Prozent auf 17,16 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Braskem noch 19,15 Milliarden BRL umgesetzt.

9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,503 BRL je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -14,200 BRL je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 70,29 Milliarden BRL, gegenüber 77,41 Milliarden BRL im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Braskem S.A. (Pfd Shs -A-)

Analysen zu Braskem S.A. (Pfd Shs -A-)




Aktien in diesem Artikel

Braskem S.A. (Pfd Shs -A-)

