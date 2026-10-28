Erste Schätzungen: Braskem zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Braskem stellt voraussichtlich am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,271 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Braskem 0,000 BRL je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Braskem im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 18,99 Milliarden BRL abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,30 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 9,77 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,31 BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -12,390 BRL einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 74,59 Milliarden BRL aus, nachdem im Vorjahr 70,72 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at