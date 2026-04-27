Braskem Aktie
WKN: 164640 / ISIN: BRBRKMACNPA4
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27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Braskem zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Braskem wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,097 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,880 BRL je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 19,01 Milliarden BRL – ein Minus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Braskem 19,46 Milliarden BRL erwirtschaften konnte.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,815 BRL je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -12,390 BRL je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 76,92 Milliarden BRL, gegenüber 70,72 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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