Braskem Aktie

Braskem für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 164640 / ISIN: BRBRKMACNPA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Braskem zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Braskem wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,097 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,880 BRL je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 19,01 Milliarden BRL – ein Minus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Braskem 19,46 Milliarden BRL erwirtschaften konnte.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,815 BRL je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -12,390 BRL je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 76,92 Milliarden BRL, gegenüber 70,72 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Braskem S.A. (Pfd Shs -A-)

mehr Nachrichten