03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Bravida zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bravida lädt voraussichtlich am 18.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 SEK. Im Vorjahresquartal waren 2,06 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,78 Milliarden SEK gegenüber 8,11 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,02 Prozent.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,83 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,17 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 28,09 Milliarden SEK, gegenüber 29,65 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

