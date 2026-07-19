Erste Schätzungen: BRC A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BRC A wird voraussichtlich am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,010 USD. Dies würde einen Gewinn von 85,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem BRC A -0,070 USD je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 104,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD, gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 430,9 Millionen USD im Vergleich zu 398,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at