BR a Aktie

BR a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42JJZ / ISIN: US05601U2042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: BRC A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BRC A wird sich voraussichtlich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,055 USD aus. Im letzten Jahr hatte BRC A einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BRC A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 105,9 Millionen USD im Vergleich zu 100,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,185 USD, gegenüber -1,300 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 432,2 Millionen USD im Vergleich zu 398,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BRC Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu BRC Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BRC Inc Registered Shs -A- 10,09 -4,09% BRC Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:45 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11:11 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen