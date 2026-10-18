BR a Aktie
WKN DE: A42JJZ / ISIN: US05601U2042
|
18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BRC A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
BRC A wird sich voraussichtlich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,055 USD aus. Im letzten Jahr hatte BRC A einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BRC A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 105,9 Millionen USD im Vergleich zu 100,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,185 USD, gegenüber -1,300 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 432,2 Millionen USD im Vergleich zu 398,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BRC Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: BRC A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BRC Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|BRC Inc Registered Shs -A-
|10,09
|-4,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.