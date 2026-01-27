Bredband2 i Skandinavien AB Aktie
Erste Schätzungen: Bredband2 i Skandinavien AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bredband2 i Skandinavien AB wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,035 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bredband2 i Skandinavien AB 0,030 SEK je Aktie vermeldete.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 484,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 8,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 444,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,130 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,110 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,89 Milliarden SEK, gegenüber 1,73 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.
