Bredband2 i Skandinavien AB Aktie

Bredband2 i Skandinavien AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936629 / ISIN: SE0000648669

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Bredband2 i Skandinavien AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bredband2 i Skandinavien AB wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,035 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bredband2 i Skandinavien AB 0,030 SEK je Aktie vermeldete.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 484,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 8,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 444,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,130 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,110 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,89 Milliarden SEK, gegenüber 1,73 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bredband2 i Skandinavien AB

mehr Nachrichten