Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Kennzahlen voraus
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Brenntag SE zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Brenntag SE wird voraussichtlich am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,73 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,300 EUR je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent auf 4,02 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,87 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,99 EUR, gegenüber 1,83 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 15,44 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 15,17 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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