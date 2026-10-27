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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Brenntag stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Brenntag präsentiert voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,257 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Brenntag soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,66 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,980 USD aus. Im Vorjahr waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 17,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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