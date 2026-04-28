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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Brenntag veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Brenntag stellt voraussichtlich am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,171 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Brenntag in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,32 Milliarden USD im Vergleich zu 4,29 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,850 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 17,57 Milliarden USD, gegenüber 17,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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