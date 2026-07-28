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Brenntag Aktie

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WKN DE: A2N4KC / ISIN: US1071801013

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Brenntag zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Brenntag lädt voraussichtlich am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,395 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag 0,070 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,63 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,39 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,913 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,410 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 17,72 Milliarden USD, gegenüber 17,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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