WKN: 857226 / ISIN: JP3830800003

01.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Bridgestone mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bridgestone lädt voraussichtlich am 16.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 55,80 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 136,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bridgestone 23,55 JPY je Aktie vermeldete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,11 Prozent auf 1.162,01 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.160,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 208,20 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 208,09 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 4.383,45 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 4.430,10 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

