Erste Schätzungen: Bridgestone öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bridgestone lädt voraussichtlich am 16.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bridgestone im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,178 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,02 Prozent auf 7,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Bridgestone noch 7,62 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,668 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,690 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 28,03 Milliarden USD, gegenüber 29,24 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at