Bridgestone Aktie
WKN: 766623 / ISIN: US1084412055
|
01.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Bridgestone öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bridgestone lädt voraussichtlich am 16.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bridgestone im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,178 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,02 Prozent auf 7,46 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Bridgestone noch 7,62 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,668 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,690 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 28,03 Milliarden USD, gegenüber 29,24 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bridgestone Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|
06:21
|Erste Schätzungen: Bridgestone öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Bridgestone legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Bridgestone mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Bridgestone öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Bridgestone Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.