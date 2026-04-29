Erste Schätzungen: Bridgestone stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bridgestone öffnet voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 61,80 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 55,58 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1.085,13 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.058,15 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 275,92 JPY, gegenüber 246,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 4.597,20 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4.429,45 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at