Erste Schätzungen: Bridgestone stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bridgestone wird sich voraussichtlich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,198 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,180 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,87 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,883 USD, gegenüber 0,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 29,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,61 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at