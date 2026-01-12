Erste Schätzungen: Bridgewater Bancshares gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bridgewater Bancshares lässt sich voraussichtlich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bridgewater Bancshares die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,410 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 41,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 65,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bridgewater Bancshares für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 38,1 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD, gegenüber 1,03 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 142,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 251,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at