Erste Schätzungen: BrightSphere Investment Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BrightSphere Investment Group stellt voraussichtlich am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,21 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BrightSphere Investment Group 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BrightSphere Investment Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 184,9 Millionen USD im Vergleich zu 165,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,27 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 571,1 Millionen USD, gegenüber 515,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at