BrightSphere Investment Group Aktie
WKN DE: A2PNW4 / ISIN: US10948W1036
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: BrightSphere Investment Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BrightSphere Investment Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 275,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,280 USD erwirtschaftet wurden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 172,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 23,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 140,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,00 USD im Vergleich zu 2,21 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 775,8 Millionen USD, gegenüber 600,5 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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