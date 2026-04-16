Erste Schätzungen: BrightSphere Investment Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BrightSphere Investment Group stellt voraussichtlich am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,830 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,540 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 23,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 154,0 Millionen USD gegenüber 124,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,29 USD, gegenüber 2,21 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 734,2 Millionen USD im Vergleich zu 600,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at