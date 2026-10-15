BrightSphere Investment Group Aktie
WKN DE: A2PNW4 / ISIN: US10948W1036
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: BrightSphere Investment Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BrightSphere Investment Group stellt voraussichtlich am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,21 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 188,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,420 USD je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 193,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 23,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte BrightSphere Investment Group einen Umsatz von 156,7 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,21 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 782,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 600,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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